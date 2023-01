Sarri ora può scegliere: Cataldi o Luis Alberto

di Enrico Sarzanini

Il conto alla rovescia sta per finire: la Lazio è pronta a ricominciare la sua corsa verso un posto in Champions League e il nuovo anno è iniziato sotto i migliori auspici per il tecnico Maurizio Sarri, che alla ripresa a Formello ha potuto riabbracciare sia Cataldi che Luis Alberto anche se ha dovuto fare a meno di Gila che non si è allenato. In vista della sfida contro il Lecce in programma domani alle 16.30 al Via del Mare (arbitro Marinelli alla sua “prima” con i biancocelesti) dunque l’allenatore potrà finalmente scegliere.



Martedì 3 Gennaio 2023

