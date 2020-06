Lazio, sarà Cataldi il vice Leiva domani contro l'Atalanta

Un tifoso in più, in campo, per continuare ad alimentare il sogno scudetto. Ad un giorno dalla sfida contro l’Atalanta che segnerà la ripresa del campionato della Lazio, Simone Inzaghi medita di rilanciare Danilo Cataldi dall’inizio. Cresciuto nella borgata Ottavia con la squadra biancoceleste nel cuore, Danilo è oggi l’unico romano della rosa cresciuto nel vivaio biancoceleste. Il centrocampista è un’altra delle belle storie della Lazio da raccontare, ennesima vittoria del tecnico Inzaghi che su di lui, anche quando tutti lo davano per spacciato, ha sempre creduto. Lo stesso Cataldi, se due anni fa gli avessero detto che avrebbe un giorno lottato per lo scudetto con la maglia della sua squadra del cuore, quasi certamente sarebbe scoppiato a ridere. Quello scenario, che allora sembrava così lontano dalla realtà, oggi si è concretizzato e domani a Bergamo contro l’Atalanta sarà quasi certamente Cataldi a sostituire un elemento chiave come Leiva, fermo ai box per i postumi dell’intervento di pulizia al ginocchio. Corsi e ricorsi della storia di questo ragazzo che, arrivato a Formello ad appena 12 anni, nel 2012/13 vinse lo scudetto con la Lazio Primavera proprio contro l’Atalanta. I primi passi da professionista arrivano con la maglia del Crotone in serie B nel 2013/14, il 18 gennaio 2015 esordisce in Serie A. Poi una storia fatta di amori e separazioni fino al ritorno in biancoceleste, due estati fa, dopo l’esperienza al Benevento. “Avrai la tua possibilità giocatela bene” gli disse Inzaghi, Cataldi ha colto l’occasione al volo e adesso sogna di cucirsi lo scudetto addosso.

LE ULTIME DAL CAMPO – Ieri altra seduta mattutina per la squadra, assenti sia Leiva che Luiz Felipe che rischia di saltare anche Fiorentina e Torino. In difesa al suo posto ci sarà Patric. Dubbio sugli esterni con Marusic che contende il posto a Jony, in attacco Caicedo in vantaggio su Correa per il posto al fianco di Immobile. Ultimo aggiornamento: Martedì 23 Giugno 2020, 07:00



