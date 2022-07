La carica di Cataldi: «Questa Lazio vale la Champions»

di Enrico Sarzanini

Al via la seconda fase del ritiro della Lazio che oggi partirà per la Germania dove domani affronterà il Genoa a Grassau (il 31 sarà la volta del Qatar il 6 del Valladolid ma in Spagna), la testa è già al 14 agosto esordio in campionato contro il Bologna all’Olimpico.

Tanti i nuovi innesti che sono arrivati in questo calciomercato, l’obiettivo per la prossima stagione è chiaro come sottolinea Cataldi: «Vogliamo centrare la Champions». Così poi su Sarri: «Lui non è uno di tante parole, ma si fa capire – ha raccontato ai microfoni della Lega di Serie A - Ha dimostrato sempre di essere un grande allenatore».

Fronte mercato i biancocelesti sono ad un passo dallo svincolato Vecino: accordo totale tra il centrocampista e la Lazio per un contratto di quattro anni (3 più 1) a 2 milioni a stagione manca ancora quello sulle commissioni ma l’affare è in dirittura d’arrivo, Vecino è pronto a riabbracciare Sarri.

Mercato in entrata ma anche e soprattutto in uscita ceduti Muriqi e Vavro Lotito prima di continuare ad acquistare deve ancora vendere, nella lista ci sono Akpa Akpro, Kiyine, Escalante, Durmisi, Jony, Fares e Acerbi. Quest’ultimo è entrato nei radar dell’Inter anche se da Milano fanno sapere che il difensore è una seconda scelta qualora dovesse saltare Milenkovic.

