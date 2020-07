Lazio-Sassuolo, dalle 17,15 la Diretta Inzaghi con molti dubbi, ampio turnover per De Zerbi

Ultimo aggiornamento: Sabato 11 Luglio 2020, 14:43

Dalla ripresa del torneo dopo lo stop forzato causa pandemia, 2 vittorie e ben 3 sconfitte per la Lazio, che da -1 rispetto alla capolista Juventus è piombata a -7 in classifica, e ora si deve difendere dall'attacco dell'Atalanta a insidiare il secondo posto; decisamente meglio gli emiliani, che giocano per proseguire una striscia aperta di 3 vittorie consecutive.La partita tra Lazio e Sassuolo apre il programma della 32esima giornata di serie A. I biancocelesti sembrano avere abdicato alla lotta per lo scudetto dopo la brutta prestazione di Lecce in occasione della partita persa 2-1; più della matematica, a condannare i ragazzi di Inzaghi sembrano lo stato di forma e la qualità del gioco espresso da dopo la ripresa. Grande momento invece per gli emiliani, saliti a 43 punti in classifica dopo la bella vittoria esterna nel derby col Bologna.(3-5-2): Strakosha; Bastos, Acerbi, Radu; Lazzari, Milinkovic, Parolo, Luis Alberto, Lukaku; Caicedo, Immobile. All.: S. Inzaghi.(4-2-3-1): Consigli; Muldur, Marlon, Ferrari, Kyriakopoulos; Bourabia, Locatelli; Berardi, Traorè, Boga; Caputo. All.: R.De Zerbi.