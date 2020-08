Ultimo aggiornamento: Sabato 1 Agosto 2020, 15:53

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Può festeggiare con 90 minuti di anticipo, Ciro Immobile . L’attaccante della Lazio ha vinto la Scarpa d'Oro 2019/20. La notizia dell’esclusione di Cristiano Ronaldo dalla lista dei convocati della Juventus per la gara con la Roma permette all’ex Torino di diventare il re dei bomber d’Europa senza aspettare le partite di questa sera. CR7, pur distante 4 gol da Immobile, capocannoniere della Serie A con 35 reti, era l’unico in grado di poter insidiare Ciro, che contro il Brescia aveva superato Lewandowski del Bayern Monaco, fermo a quota 34 centri. Questa sera al San Paolo contro il Napoli Immobile giocherà più spensierato, ma con l’obiettivo di segnare ancora. Motivo? Infrangere il record di gol in Serie A di Higuain, che nel campionato 2015/16 realizzò 36 reti.E' dunque terminato a Cagliari il campionato di Cristiano Ronaldo. Il fenomeno portoghese non è infatti tra i convocati per la partita di questa sera contro la Roma. CR7 non siederà nemmeno in panchina, così ha concordato con il tecnico Maurizio Sarri, anche perché incombe il ritorno di Champions League contro il Lione. Sarri questa sera punterà su tanti talenti dell'Under 23.