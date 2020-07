Lazio, Immobile da impazzire: superato il record di Angelillo e Scarpa d'Oro al piede

Immobile da impazzire. Nessuno mai come Ciro. Nella Lazio ma soprattutto in Italia. Superato il record di Angelillo. E' l'attaccante italiano ad aver segnato di più in una sola stagione con 34 gol. Ma c'è di più perché con la tripletta di ieri ha raggiunto anche Lewandowsky in cima alla classifica della Scarpa d'Oro. Ciro is on Fire. Due rigori e una carezza al pallone che s'infila nell'angolo opposto.



Superato anche Chinaglia al terzo posto dei bomber all-time dei biancocelesti. Sopra di lui solo Signori e il mito Piola. Ora ha due gare contro Brescia e Napoli per superare ogni record possibile. Gli mancano solo due centri per superare anche il primato di Higuain. Ultimo aggiornamento: Sunday 26 July 2020, 22:04



