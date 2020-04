Lazio, Caicedo lancia la sfida: "Se si riparte, noi saremo i più pronti"

"Simone Inzaghi è il miglior allenatore della Serie A”. Parola dell'attaccante della Lazio, Felipe Caicedo che negli ultimi mesi, prima che si fermasse il campionato, era diventato uno dei punti fermi dell'attacco biancoceleste. “Con l'allenatore ho un bellissimo rapporto -racconta a Lazio Style Radio - è stato il primo a darmi grande fiducia e per questo lo devo ringraziare”. Il giocatore, così come tutti i suoi compagni di squadra, si schiera contro la decisione del governo di vietare gli allenamenti alle squadre di calcio nei centri sportivi: “È difficile capire il motivo per il quale non possiamo andare a Formello. Ti lasciano allenare al parco e non al centro sportivo dove tutto è più sicuro? Ora dobbiamo stare alle decisioni del Governo, noi ci faremo trovare pronti per quando si ritornerà”. In attesa l'attaccante continua ad allenarsi a casa: “Lo faccio regolarmente e lo farò in un piccolo parco che c'è qui vicino a casa mia”. La quarantena forzata non ha scalfito l'unità del gruppo che si era creato prima dello stop: “Con i compagni parliamo tanto. Stavamo facendo un grande percorso e abbiamo fame di ricominciare a vincere partite. Sappiamo che quello che sta succedendo è grave, noi come gruppo però siamo pronti per ripartire”. Poi un ringraziamento ai tifosi: “Perché mi hanno sempre mostrato amore. Ogni giorno mi mandano messaggi su Instagram di mia moglie e sul mio Twitter. Questo mi dà fiducia, forza e voglia ancora maggiore”. Poi torna sul gol a Cagliari che in pieno recupero consentì alla Lazio di conquistare un'insperata vittoria: “Ci penso molto a quelle emozioni, quello è stato il giorno più importante della mia carriera. Quel gol rimarrà per sempre nel mio cuore. È stato un trionfo molto importante per la squadra”. Nello spogliatoio c'è tanta voglia di tornare in campo per fare qualcosa di importante: “Abbiamo una squadra che ha tanta qualità: da Milinkovic, Correa e Luis Alberto passando fino ad Immobile. Questo fa la differenza, adesso vogliamo vincere qualcosa di importante, abbiamo capito che aldilà della qualità, se lavoriamo tutti insieme, possiamo vincere molto”. Ultimo aggiornamento: Giovedì 30 Aprile 2020, 18:53



