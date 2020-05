Lazio, continuano i controlli medici a Formello. Domani primo allenamento

Ieri sera una riunione fiume a Formello con tutto lo staff sanitario, da questa mattina la Lazio ha iniziato i test sui giocatori in vista della ripresa degli allenamenti in forma individuale: saranno sottoposti ad uno screening completo e ai test indicati nel protocollo del comitato tecnico scientifico. I primi a varcare i cancelli del centro sportivo biancoceleste sono stati Caicedo e Jony che si sono presentati di buon ora. Nel corso della giornata sfileranno tutti gli altri calciatori della rosa e lo staff di Simone Inzaghi, preparatori atletici compresi. Da domani il via agli allenamenti scaglionati sui cinque camp del centro sportivo. Il centro sportivo di Formello è stato sanificato già settimane fa. Ultimo aggiornamento: Martedì 5 Maggio 2020, 14:33