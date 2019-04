Caicedo in love: segna, manda cuori e ha trovato casa

Il giramondo ha trovato casa. A quasi 31 anni Felipe Caicedo si è finalmente reso conto di essere amato, calcisticamente parlando. E adesso i suoi cuori, che quando segna (non tantissimo, almeno fino a ieri) mostra con le dita pensando alla sua bellissima fidanzata bruna, sono ormai dedicati anche ai supporters biancocelesti. La Lazio è la sua casa, l'ultima ma forse la più solida, lui che ha conosciuto di tutto, dalla Premier, alla Liga, alla Svizzera, la saudade portoghese, la fredda Mosca e finanche Al Jazira. E Simone Inzaghi è il suo mastro Geppetto, un giovane mastro Geppetto, che sta trasformando un giocatore volitivo ma un po' legnoso in un attaccante capace di cose incredibili. Ieri Felipe è diventato davvero Felipe, molto di più del Felipe per antonomasia, il bizzaro talento brasiliano Anderson che alla Lazio non ha voluto credere fino in fondo. Ieri Felipe si è preso con la forza una palla a centrocampo, ha corso, l'ha difesa, sembrava un carrarmato. E' entrato in area e ha battuto il portiere della Samp con un colpetto sopraffino che non sembrava tra le sue giocate preferite. Ed è diventato Felipe, facendo "felipe" Simone Inzaghi, che non manca occasione di ricordare a tutti che lui quel bomber ecuadoriano mai in doppia cifra, l'ha difeso, l'ha voluto, l'ha tenuto e, in fondo, l'ha trasformato. Caicedo dopo il gol alla Maradona ne ha fatto uno pochi minuti dopo alla centravanti di razza. Qualcuno l'ha paragonato a Boninsegna anni 70, a noi quel colpo di testa da fermo, preciso e potentissimo ha ricordato Hrubesch anni 70. Ma sono particolari. Intanto, è salito a 8 reti e vuoi vedere che per la prima volta finisce un campionato che conta in doppia cifra? Resta una doppietta spettacolare, che ha piegato la Samp e che riporta la Lazio, incredibilmente, in zona Champions. Ora il club biancoceleste ha quattro finali da giocare (a parte quella vera di Coppa Italia, il 15 maggio) e le deve vincere tutte per sperare nel quarto posto. Comunque vada, sarà un Caicedo. Ultimo aggiornamento: 11:52





