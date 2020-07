La Lazio è in Champions: Milinkovic e Immobile firmano la rimonta contro il Cagliari

Ultimo aggiornamento: Thursday 23 July 2020, 23:42

© RIPRODUZIONE RISERVATA

La Lazio , dopo 13 anni, torna in Champions. Inzaghi ritrova il successo in campionato che vale la certezza del 4à posto e quindi di partecipare alla più prestigiosa coppa continentale l'anno prossimo: 2-1 in rimonta contro il Cagliari. Milinkovic Savic e Immobile, capocannoniere in solitudine con 31 reti, replicano alla rete di Simenone.(3-5-2): (3-5-2) Strakosha; Patric, Luiz Felipe, Acerbi; Lazzari, Milinkovic, Parolo, Luis Alberto, Jony; Caicedo, Immobile. All. Inzaghi(3-5-2): Cragno; Walukiewicz, Klavan, Lykogiannis; Faragò, Nandez, Rog, Ionita, Mattiello; Siemone, Joao Pedro. All. ZengaUn post coronavirus disastroso quello dei ragazzi di Simone Inzaghi, che hanno perso tutte le chance scudetto a causa di un rendimento difficilmente pronosticabile alla luce della prima parte di stagione: 2 vittorie, 1 pareggio e 5 sconfitte tra giugno e luglio per Immobile e compagni; i sardi sono a secco di vittorie da 6 gare, durante le quali hanno segnato 2 soli gol.