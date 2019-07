Lazio, buona la prima: 18-0 all'Auronzo Calcio, tripletta per Caicedo e Luis Alberto

Nuova stagione, modulo vecchio. Simone Inzaghi riparte dal 3-5-2 nella prima amichevole del ritiro contro l’Auronzo Calcio. Finisce 18-0 allo stadio Zandegiacomo. Un test utile per sciogliere le gambe dopo la corsa nei boschi della mattina. Nella formazione iniziale Guerrieri va in porta, in difesa Acerbi fa il centrale con Vavro a destra e Patric a sinistra. Leiva playmaker con Luis Alberto e Parolo sulle mezzali. Sugli esterni Lazzari, tra i più acclamati, e Lulic. In attacco la coppia Caicedo-Correa, che sblocca il risultato. Gli occhi sono tutti puntati sui nuovi che, secondo Acerbi, «si stanno integrando molto bene, perché sono ragazzi molto umili». All’intervallo Simone Inzaghi, tenuti a riposo Milinkovic e Immobile, cambia gli interpreti senza stravolgere la formazione. Entrano Adamonis tra i pali, Jorge Silva e Wallace in difesa, Cataldi a centrocampo, più Andreè Anderson, finito sul tabellino dei marcatori, e Adekanye, autore di una doppietta insieme a Parolo, Caicedo e Patric. Tripletta per Correa e Luis Alberto. Rimasti a riposo Immobile, Marusic, Luiz Felipe e Alia. Domenica 14 Luglio 2019, 19:31







