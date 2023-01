Diretta Lazio-Bologna: in attacco c'è Pedro. Out Immobile, tocca a Felipe Anderson

Nel penultimo ottavo di finale di Coppa Italia, Lazio e Bologna si sfidano per un posto tra le ultime otto squadre del trofeo. I biancocelesti sono reduci dalla bella vittoria (2-0) in casa del Sassuolo; i rossoblù hanno festeggiato il successo sul campo dell'Udinese (2-1) in rimonta. Sarri non avrà a disposizione Ciro Immobile (senza di lui la media realizzativa scende a 0,8 reti a partita) e in attacco toccherà ancora a Felipe Anderson (in gol nelle ultime due partite di campionato). Cambio in porta, riposa Provedel, si rivede Maximiano. Nel Bologna novità in attacco e in difesa: torna titolare Musa Barrow, nella retroguardia invece Sosa sarà in campo dal 1' al fianco di Soumaoro con Posch e Cambiaso terzini. La vincente dell'incontro affronterà una tra Juventus e Monza (gara in programma alle 21, diretta tv su Canale 5). Prima della partita sarà ricordato Sinisa Mihajlovic e le società hanno promosso un’iniziativa a favore dell’ ADMO (Associazione Donatori Midollo Osseo): le maglie dell'incontro, sin dal fischio d’inizio, saranno messe all’asta, con il ricavato destinato all'associazione.

Le probabili formazioni

LAZIO (4-3-3): Maximiano, Lazzari, Patric, Romagnoli, Hysaj; Milinkovic-Savic, Marcos Antonio, Vecino; Cancellieri, Felipe Anderson, Zaccagni.

BOLOGNA (4-1-4-1): Skorupski, Posch, Soumaoro, Sosa, Cambiaso; Schouten; Orsolini, Dominguez, Moro, Soriano; Barrow. Allenatore: Thiago Motta

Dove vedere Lazio-Bologna in tv e streaming

Il calcio d'inizio di Lazio-Bologna, è fissato alle ore 18. L'incontro sarà visibile in esclusiva in diretta in chiaro su Italia 1 e in streaming su Mediaset Infinity.

