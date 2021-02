Le pagelle di Lazio-Bayern 1-4: si salva solo Correa (6), Acerbi disastro (4)

Le pagelle di Lazio-Bayern Monaco

REINA 5 Vede spuntare giocatori rossi da tutte le parti, ci mette qualche pezza e limita i danni ma la serata p da incubo.



PATRIC 4 Il divario con gli avversari è troppo grande per non vedere la differenza. Regala a Coman la palla che innesca il 3-0. (8' st Hoedt 5: nemmeno il tempo di entrare che regala il pallone al Bayern).



ACERBI 4 In avvio un paio di interventi decisivi che tengono in vita la Lazio poi naufraga assieme ai compagni di reparto e regala il 4-0.



MUSACCHIO 4 Una serata da dimenticare in fretta. In avvio regala il pallone dell'1-0 a Lewandowski, sul raddoppio di Musiala interviene in netto ritardo. (30' pt Lulic 5,5: esordio amaro in Champions per il bosniaco).



LAZZARI 5,5 Tra i pochi a salvarsi, per tutta la gara gli spunti migliori arrivano proprio dalla sua fascia ma sono dei lampi in una serata buia per gran parte della squadra.



MILINKOVIC 5 Al 19' viene steso in aera da Boateng ma per l'arbitro è tutto regolare ma è l'unico acuto di una gara non all'altezza: in certe gare uno come lui dovrebbe fare la differenza. (35' st Cataldi sv).



LEIVA 5 Fagocitato dal centrocampo tedesco che no gli da nemmeno il tempo di respirare va subito in affanno senza riuscire a reagire. (8' st Escalante 6: lotta fino alla fine con un paio di recuperi preziosi).



LUIS ALBERTO 5,5 Un paio di spunti interessanti, si capisce che ha voglia ma anche per lui il Bayern è davvero troppo. Serve a Correa il filtrante giusto per andare in gol.. (35' st Akpa Akpro sv)



MARUSIC 5,5 attraversa un buon momento di forma: parte da esterno poi Inzaghi lo deve spostare al centro della difesa per evitare il peggio.



CORREA 6 Prova qualche timida incursione ma si spaventa senza nemmeno provare a reagire. In avvio reagisce da solo segnandola rete della bandiera. Sfiora il raddoppio.



IMMOBILE 5 Non pervenuto. Perde il duello con Lewandowski questa gara è la conferma del pessimo momento di forma che sta attraversando.



INZAGHI 5

Troppo forte il Bayern Monaco per questa Lazio, adesso dovrà portare nuovamente la Lazio in Champions per dare seguito al progetto.

