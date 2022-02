Lazio, Basic choc: rapinato dell'orologio d'oro ai Parioli

Brutto episodio all'ora di pranzo ai Parioli. Il centrocampista della Lazio Toma Basic, infatti, è stato rapinato dell'orologio di lusso d'oro mentre si trovava nella zona in cui vive anche Josè Mourinho a Roma. Il fatto è accaduto intorno alle 13.30. Il calciatore è stato avvicinato e minacciato con una pistola.

A quel punto in fretta e furia ha consegnato il prezioso orologio ai due rapinatori. Sull'episodio indaga la polizia. Un episodio di violenza che ricorda i più recenti furti ai danni di altri calciatori nella capitale come El Shaarawy e Cristante.

Basic stava raggiungendo il ristorante “Johnny Micalusi” per un pranzo con i compagni di squadra. Sceso dal suo fuoristrada, Basic è stato avvicinato da un uomo con il volto coperto da casco e mascherina che gli ha puntato una pistola al costato e si è fatto consegnare l'orologio di lusso d'oro che il giocatore indossava sul polso per poi fuggire in sella a una moto

Ultimo aggiornamento: Mercoledì 2 Febbraio 2022, 16:21

