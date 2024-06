Lazio, Marco Baroni è il nuovo allenatore: accordo raggiunto e prima visita a Formello. Quando arriverà l'ufficialità

di Andrea Iustulin

Il nuovo allenatore della Lazio sarà Marco Baroni. Accordo raggiunto con il tecnico fiorentino sulla base di un biennale con opzione per il terzo a favore del club ad una cifra leggermente superiore al milione di euro. L’allenatore ha visitato nel pomeriggio il centro sportivo di Formello insieme al DS Angelo Fabiani per vedere le strutture, assente Claudio Lotito impegnato a Parma al Festival della Serie A.

Il patron ha dato il suo benestare per chiudere la trattativa, l’ultimo passo ora spetta a Baroni che deve interrompere il rapporto che lo vede legato all’Hellas Verona fino al 2025. Nelle prossime ore incontrerà il presidente scaligero Setti per la risoluzione per poi tornare nella Capitale e mettere la firma sul contratto con la Lazio.

Ufficialità attesa per la giornata di domenica quando comincerà la nuova avventura. La reazione della piazza è stata veemente, annunciata una protesta nel week end da parte della tifoseria per contestare l’operato della società. Da capire anche come verrà presa la notizia all’interno dello spogliatoio con diversi elementi della rosa in procinto di lasciare i biancocelesti.

