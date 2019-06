Lazio, avanti con Angelo Peruzzi: il club manager rinnova fino al 2022

Un Angelo custode per altri tre anni. «La S.S. Lazio comunica di aver prolungato il contratto di lavoro del club manager, Angelo Peruzzi, fino al 2022». Questa la nota con cui nel pomeriggio la società di Claudio Lotito ha reso noto di aver rinnovato l’accordo con l’ex portiere biancoceleste. La figura di Peruzzi, raccordo tra squadra, allenatore e dirigenti, è stata introdotta due anni fa proprio dal numero uno laziale nei giorni successivi al caso Bielsa. Schivo con la stampa, ma prezioso e disponibile all’interno del centro sportivo di Formello, Peruzzi ha fatto da collante in alcuni momenti chiave della stagione. Lo scorso inverno la sua permanenza sembrava in discussione. Il suo rapporto con la Lazio era iniziato con la promessa di prolungarlo anno per anno. Invece, stavolta il presidente Lotito è riuscito a strappare al suo “Angelino” un sì che lo farà restare in biancoceleste almeno fino al 2022. Martedì 18 Giugno 2019, 18:07







