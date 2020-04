La Lazio conferma il ritiro ad Auronzo fino al 2022

La Lazio ha comunicato il prolungamento dell'accordo fino alla stagione 2021/22 con il Comune di Auronzo di Cadore per il ritiro estivo della squadra. Grazie a questo rinnovo si rafforza il rapporto tra la società biancoceleste ed il paese sotto le Tre Cime di Lavaredo che dunque arriverà a toccare 15 anni di presenza. Anche quest’anno il Comune di Auronzo, Media Sport Event e tutta la “macchina” organizzativa, si faranno trovare pronti qualsiasi siano le decisioni, le necessità e le esigenze per il ritiro estivo. Soddisfatto il vice-sindaco di Auronzo di Cadore, Enrico Zandegiacomo : “Siamo in attesa di capire come procedere per il prossimo ritiro, ma al tempo stesso c’è grande soddisfazione per aver rinnovato l’accordo con la Lazio – ha detto ai microfoni della radio ufficiale biancoceleste -. Ringrazio il Presidente Claudio Lotito e il settore marketing del club. In un momento di così grande incertezza il rinnovo per i prossimi due anni rappresenta una grande soddisfazione per tutta la comunità e ci fornisce un importante iniezione di fiducia”. Per Marco Canigiaini, responsabile del marketing della società biancoceleste “il legame forte che si è instaurato tra la città, la squadra ed i tifosi è il fattore principale per il quale c’è ancora grande voglia di continuare con questa partnership”. Ultimo aggiornamento: Venerd√¨ 10 Aprile 2020, 18:22



