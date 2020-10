Lazio-Atalanta, le pagelle: Acerbi unico a non farsi incantare dalla Dea

STRAKOSHA 5

Cinque tiri quattro gol, soprattutto sul quarto avrebbe potuto fare certamente di più. Bravo su Zapata con i pedi a botta sicura.

PATRIC 4,5

Frastornato dalle incursioni dell'Atalanta, nel finale di primo tempo con una corta respinta serve il 3-0 a Gomez.

ACERBI 5,5

Prova a reggere l'urto dell'ondata nerazzurra ma da solo non può davvero nulla ed è costretto ad abdicare.

RADU 5

La catena di sinistra fa acqua da tutte le parti tanto che due gol su tre arrivano proprio dalla sua parte. (13' st Bastos 5: stessa musica).

LAZZARI 5

A tratti non pervenuto tenta qualche timida discesa ma dall'altra parte c'è Gosens che invece giganteggia e gli rende la serata un incubo. (24' st D. Anderson, sv).

MILINKVOVIC 5

Primo temi di alti e bassi, a tratti soporifero, nella ripresa si ravvede per un attimo servendo as caicedo la palla del gol(24' st Akpa Akpro, sv).

LEIVA 5

Fortemente penalizzato dalla condizione fisica, dura meno di un tempo poi è costretto a lasciare il campo. (4' st Cataldi 5: mai in partita)

LUIS ALBERTO 5

Tanto, troppo forse nervosismo e davvero poca cattiveria. Alla Lazio sono mancati i suoi colpi spesso risolutivi. (24' st Escalante, sv)

MARUSIC 5

In avvio si becca subito un giallo per le proteste in occasione del gol, la sua è una gara da dimenticare. Sul raddoppio si perde Hateboer.

CAICEDO 5,5

Fa a sportellate per tutto il primo tempo nella ripresa trova il meritato gol ma è un lampo in una serata buia per tutti.

IMMOBILE 5

Parte con le migliori intenzioni senza però mai impensierire Sportiello, coglie la traversa ma si divora il possibile 3-2.

INZAGHI 5

La Lazio difesa fa acqua da tutte le parti e domenica arriva l'Inter che è il primo attacco del campionato.



