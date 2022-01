Lazio-Atalanta alle 20:45, ultimo giro di tamponi: bergamaschi in partenza per Roma

L'Atalanta non ha registrato nessun nuovo caso Covid all'interno del gruppo squadra. Dopo l'ultimo giro di tamponi, dunque, la squadra partirà per Roma dove questa sera è in programma la sfida contro la Lazio prima della sosta. I giocatori positivi restano 7 e Gasperini, come programmato, sosterrà un allenamento a Zingonia e poi partirà insieme ai suoi ragazzi verso la Capitale.

Segui Lazio-Atalanta in diretta dalle 20:45

Lazio-Atalanta, probabili formazioni

Lazio (4-3-3): 1 Strakosha; 23 Hysaj, 3 Luiz Felipe, 4 Patric, 77 Marusic; 21 Milinkovic, 6 Leiva, 10 Luis Alberto; 7 Felipe Anderson, 17 Immobile, 20 Zaccagni. All.: Sarri.

Atalanta (3-4-2-1): 1 Musso; 2 Toloi, 28 Demiral, 6 Palomino; 77 Zappacosta, 15 De Roon, 11 Freuler, 13 Pezzella; 32 Pessina, 88 Pasalic; 9 Muriel. All.: Gasperini. Arbitro: Simone Sozza (sez. di Seregno). Assistenti: Tegoni– Trinchieri. IV uomo: Baroni. V.A.R.: Massa. A.V.A.R.: De Meo.

Dove vedere Lazio-Atalanta in tv

Lazio-Atalanta sarà trasmessa sia da Dazn che da Sky. Per gli abbonati Dazn il match sarà visibile sulla App della tv streaming, dunque anche sulla propria smart tv o, se non smart, attraverso Xbox o PlayStation, ad un TIMVISION BOX o ad altri dispositivi come Google Chromecast e Amazon Fire Stick. Lazio-Atalanta, per gli abbonati Dazn, sarà disponibile fruibile anche su tablet, pc o smartphone. Il match fra Sarri e Gasperini sarà visibile anche su Sky sui canali Sky Sport Uno, Sky Sport Calcio, Sky Sport 4K e Sky Sport. Per gli abbonati, Lazio-Atalanta sarà in streaming su SkyGo e Now, il servizio streaming on demand di Sky.

Ultimo aggiornamento: Sabato 22 Gennaio 2022, 10:14

© RIPRODUZIONE RISERVATA