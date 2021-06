Lazio, Sarri in pole per la panchina: sono ore decisive

Sono ore decisive per la panchina della Lazio, il candidato numero uno a prendere il posto di Simone Inzaghi è Maurizio Sarri. Lotito infatti vuole dare una scossa a tutto l'ambiente e regalare ai tifosi l'ex allenatore della Juventus. Il blitz di ieri sera del diesse Tare, che si è incontrato con il tecnico nella sua abitazione in Toscana, conferma la volontà della società di chiudere l'operazione quanto prima ma dovrà essere Lotito in persona a provare a scrivere la parola fine. Tare è rimasto in Toscana dove la trattativa è proseguita in queste ore con l'agente dell'allenatore Fali Ramadani che sta provando a far quadrare il cerchio.

Domani, al più tardi giovedì, l'allenatore sarà a Roma per incontrare il presidente biancoceleste e per sciogliere dunque le sue riserve: sul tavolo la Lazio ha messo un'offerta da 3 milioni di euro più ricchi bonus per due anni con opzione per il terzo, Sarri parte da una base di quattro anche grazie alla penale da 2,5 milioni che gli ha pagato la Juventus per il mancato rinnovo di contratto. Una distanza importante ma che la società è certa di riuscire a colmare. Si parlerà anche del progetto tecnico: all'allenatore piacciono diversi elementi della rosa e vuole che vengano trattenuti a tutti i costi sia Milinkvoic che Luis Alberto ma si aspetta almeno un paio di rinforzi, soprattutto in difesa (Maksimovic e Hysaj sono due candidati seri) per rendere la squadra ancora più competitiva e in grado di poter lottare per un posto in Champions.



Nelle ultime ore i tifosi della Lazio sono andati in fibrillazione temendo un'offerta dell'Everton che perderà Ancelotti che è tornato al Real Madrid, ma lo stesso Sarri ha deciso di dare priorità ai biancocelesti con cui ha intavolato una trattativa. Ad oggi l'unica vera alternativa è Italiano che ha chiesto altre 48 ore di tempo allo Spezia per firmare il rinnovo di contratto: Mihajlovic infatti ha deciso di restare al Bologna fino al 2023 come da contratto.

