Lazio, anche Acerbi attacca Spadafora: "Noi più sicuri a Formello che in un parco. Incomprensibile decisione del Governo"

Ieri il diesse Tare e Parolo, oggi è stato il turno di Acerbi e Patric. La Lazio non ci sta e porta avanti la sua battaglia per tornare ad allenarsi, possibilità che è stata ancora negata dall'ultimo decreto del governo. “Siamo sinceramente rimasti sbalorditi da questa decisione e penso di parlare a nome di tutti i giocatori e tutti gli sportivi” sbotta Acerbi a Lazio Style Radio che precisa: “Non capisco però perché non posso andare a correre nel centro sportivo, che rispetta tutte le norme di sicurezza, ma posso farlo in un parco pubblico. A Formello saremmo ancora più sicuri. E' una scelta che francamente non capisco perché la salute conta più di tutto”. Il difensore poi sottolinea che “il calcio oltre ad essere lo sport più amato, è un'industria importantissima per l'economia nazionale”. Poi lancia l'allarme: “E' dura perché il tempo stringe e rischiamo di non poter chiudere il campionato e c'è purtroppo anche il il rischio di sovrapporsi con la prossima stagione. Non sarà facile fare tutto in questi tempi. Anche per questo è importante tornare ad allenarsi il prima possibile”. Poi arriva l'appello alla gente: “Sappiamo che in questo momento stanno soffrendo tante persone, so cosa si prova. A loro dico di tenere duro, nella vita ci sono sempre due strade: una giusta e una sbagliata. La prima all'inizio fa più paura, presenta più ostacoli ma dopo va in discesa. La seconda invece è l'esatto contrario. Bisogna avere forza d'animo ed oltrepassare le paure, non arrendendosi mai e cercando sempre il lato positivo e mostrare carattere”. Anche Patric si schiera contro la decisione del governo: “Dobbiamo rispettare le norme, ma tanti aspetti non li capiamo: le persone possono correre al parco, mentre noi non possiamo stare al Centro Sportivo in sicurezza con tanti professionisti che ci assistono”. Ultimo aggiornamento: Martedì 28 Aprile 2020, 18:14



