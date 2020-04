Acerbi ci crede:«Lazio pronta per vincere lo scudetto»

«Siamo pronti per provare a vincere lo scudetto». Da oltre un mese in quarantena come tutti i suoi compagni di squadra il difensore della Lazio, Francesco Acerbi prova a guardare con ottimismo al futuro: «Il calcio è importante perché muove tanti soldi - racconta a Lazio Style Radio - è la passione di chiunque. Se c'è la minima possibilità di iniziare, è giusto farlo poi noi siamo secondi e vogliamo vincere lo sScudetto ma bisogna guardare anche le difficoltà degli altri, però. Ci sono tante persone che muoiono, che contraggono il virus, e tanti che non lavorando non hanno più soldi».

In attesa il difensore continua ad allenarsi: «Lo faccio tutti i giorni con delle schede personalizzate (del preparatore biancoceleste Fabio Ripert, ndr) anche perché sto recuperando da un problema al polpaccio ma mi sento un po' come un leone in gabbia. Mi manca la routine quotidiana, andare a lavoro, ma anche semplicemente andare al bar a prendere un caffè. Noi vorremmo riprendere a giocare e qualora ci dovessero dare l'ok siamo pronti per tornare in campo».

Restano comunque delle difficoltà: «Dopo la malattia (ha avuto un tumore ai testicoli, ndr) ho imparato a superare momenti di difficoltà ma ho uno psicanalista al quale raconto tutte le mie sensazioni. Non penso a cosa succederà, se faccio programmi a lungo termine mi viene l'ansia e preferisco riflettere sul campionato, su com'è andato, che poteva andar meglio, su cosa voglio realmente dal calcio, dalla Lazio e cosa migliorare».

Così sul rinvio di un anno degli Europei: «Per una volta che dovevo giocare (sorride, ndr), è saltato tutto ma potrebbe anche essere un segno del destino. Sarà un obiettivo dell'anno prossimo, l'ho presa abbastanza bene». Acerbi dice no alle gare a porte chiuse: «È orrendo, il tifo è quello che anima il calcio e senza di loro sarebbe come il ping pong. Quando torneremo in campo vincerà chi ha i nervi più saldi». Recentemente l'ex Stam lo ha riempito di complimenti: «Mi hanno fatto piacere perché si tratta di un grande giocatore». Ultimo aggiornamento: Mercoledì 15 Aprile 2020, 18:21



