Lazio, Acerbi: "Basta isolamento, Governo facci riprendere"

“Adesso inizio ad essere un po' stufo della quarantena”. Così Francesco Acerbi in una diretta su Instagram torna sullo stop del campionato per il coronavirus: “Non ci sono ancora notizie certe anche se arriva qualche indicazione ma tutto dipenderà se il Governo darà il via libera”. Da quando è alla Lazio il difensore ha stretto un forte legame con Immobile: “Lo coccolo sempre, gli do attenzione e mi fa anche vincere le partite. In partita gli dico ‘tocca a te far gol’, oppure ‘oh Ciro, è ora’ e puntualmente segna, sono il suo portafortuna”. Poi torna sul gol al derby che arrivò dopo un clamoroso errore di Pau Lopez: “Pensavo fosse fuori, fallo, neanche me ne sono accorto. Pensavo tutto tranne che fosse gol. Non è stata una rete che ho sentito particolarmente”. Acerbi svela anche un retroscena sul famoso cartellino giallo rimediato a Napoli che gli precluse la possibilità di centrare il record di gare consecutive giocate: “Più che al primato ho pensato che avrei lasciato i ragazzi in dieci. Al termine della partita quando ho visto l'arbitro Rocchi mi ha detto ‘Ho sbagliato, scusami’. La prima ammonizione non c’era proprio, la seconda un po’ di più, ma avrebbe potuto chiudere un occhio”. Sul futuro ha le idee molto chiare: “Credo che farò l'allenatore perché mi piace stare col gruppo, insegnare. Nella mia testa c'è quest'idea”. Sul giovane più promettente che gioca in Serie A on ha dubbi: “Mi fa impazzire Zaniolo. Ha grande forza fisica, tiro, è un bel animale. Anche Tonali è un ottimo giocatore. Ci sono tanti bravi giocatori, quello che fa la differenza è la costanza”. IN chiusura un consiglio ai giovani che studiano per diventare campioni: “Non fate gli stessi errori che ho commesso io. Essere famoso ti può portare nella direzione sbagliata, devi essere capace di pensare al calcio senza andare fuori strada”. Ultimo aggiornamento: Domenica 19 Aprile 2020, 16:51



