Torna Lazialità con Guido De Angelis: domani una puntata speciale in ricordo di Chinaglia

Torna il consueto appuntamento televisivo con Lazialità: lunedì 4 aprile dalle ore 21.00 andrà in onda su Gold TV una puntata speciale del programma condotto da Guido De Angelis. Il ricordo di Giorgio Chinaglia a dieci anni dalla sua scomparsa, l'intervista all'ex presidente della Lazio Sergio Cragnotti per i suoi 82 anni, ma anche la stretta attualità con il commento a Lazio-Sassuolo e il dibattito sul finale di campionato degli uomini di Sarri, con un occhio anche al calciomercato.

Collegamenti, grafiche, fotografie inedite e uno studio ricchissimo. Ospite d'eccezione mister Delio Rossi, che ripercorrerà i momenti indelebili del quadriennio alla guida della Lazio, per poi proiettarsi alle vicende del presente e al prossimo futuro. La trasmissione sarà fruibile anche in streaming direttamente dal sito dell'emittente televisiva, e andrà in interconnessione sulle frequenze dei 98.100 di Radiosei.

Ultimo aggiornamento: Domenica 3 Aprile 2022, 15:28

