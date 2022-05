"Lazialità" torna in edicola con "La Lazio più bella della nostra vita"

ROMA – Torna in edicola 'Lazialità' la storica rivista dei tifosi della Lazio ideata da Guido De Angelis. L'appuntamento in edicola è per il 12 maggio con un numero imperdibile dal titolo “La Lazio più bella della nostra vita”, un volume che nasce «dal rapporto coltivato negli anni con Marco Geppetti, figlio del grande Marcello, storico fotografo della Dolce Vita, che con il suo obiettivo ha seguito sempre Giorgio Chinaglia e le straordinarie gesta della Lazio di quell’epoca» come spiega lo stesso De Angelis: «Lo scopo principale – prosegue il noto conduttore radiofonico - era infatti quello di dedicare a Long John, a dieci anni dalla sua scomparsa, un’opera che lo esaltasse attraverso gli scatti più belli, alcuni dei quali assolutamente inediti. Durante le prime fasi di lavoro, purtroppo, l’improvvisa perdita di Pino Wilson ci ha colti alla sprovvista, lasciando in tutti noi un immenso dolore, e così ho deciso di ridisegnare il progetto iniziale, aggiungendo alle imprese di Giorgio anche quelle di Pino e di quella meravigliosa banda del caro, indimenticabile presidente Umberto Lenzini, capitanata da Tommaso Maestrelli, che in un primo piano quasi hollywoodiano domina la nostra copertina». All'interno di questo volume ci sono anche delle bellissime lettere firmate da tutti i protagonisti e dai figli degli eroi della Lazio che in questi anni sono scomparsi lasciando nel cuore dei laziali un vuoto enorme.

