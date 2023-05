Lautaro Martinez, il matrimonio con Agustina Gandolfo dopo le nozze segrete: dall'abito agli invitati sul Lago di Garda

di Redazione web

Prima il matrimonio segreto, poi quello in grande stile: Lautaro Martinez e la modella Agustina Gandolfo si sono detti "sì" per la seconda volta con una cerimonia a Villa d'Este, sul Lago di Como. L'attaccante argentino dell'Inter aveva chiesto la mano della compagna lo scorso febbraio, per poi celebrare il rito civile in comune a Milano alla presenza di pochi intimi. Ma i festeggiamenti veri e propri sono arrivati domenica 29 maggio, alla presenza di 150 invitati, tra cui i compagni di squadra e della nazionale argentina (oltre, ovviamente, ai parenti degli sposi).

Lady Lautaro difende Wanda Nara: «Lei è l'unica che mi ha aiutata. Ma non farei mai come lei»

La moglie di Lautaro Martinez: «In Italia menu senza prezzi per le donne: e se volessi pagare io?»

Lautaro e Agustina, il matrimonio sul Lago di Como

Una cornice splendida per festeggiare l'amore di Lautaro e Agustina, che dura dal 2018 e dal quale è già nata una bambina, Nina (2 anni). La coppia ora aspetta Theo, il secondo figlio. Gli sposi si sono scambiati nuovamente le promesse, e non è escluso che celebrino nuovamente il rito in Argentina (dopo la finale di Champions, il 10 giugno).

Gli abiti

Doppio abito per gli sposi. Durante lo scambio delle promesse, Agustina ha indossato un abito bianco con le spalle scoperte, decollette in evidenza e un profondo spacco laterale. Lautaro ha optato per completo classico in blu, che ha mantenuto anche per il taglio della torta, ma sostituendo una più pratica t-shirt a camicia e panciotto. Per la sposa, un mini-dress con frange in stile Charleston e capelli raccolti, ideale per scatenarsi nei balli che hanno seguito la cena di nozze.

Gli invitati

Tra i 150 ospiti che hanno partecipato al matrimonio a Villa d'Este, i primi ad arrivare sono stati Correa, Dzeko e Gagliardini.

Ultimo aggiornamento: Martedì 30 Maggio 2023, 10:32

© RIPRODUZIONE RISERVATA