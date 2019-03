Lamberto Boranga campione infinito: «A 77 anni paro ancora»

ROMA - Una vita tra i pali: dalla serie A alla Terza categoria e poi una lunga serie di ori nell'atletica, sua seconda passione, e una brillante carriera di medico cardiologo. Non si tratta di Superman: è Lamberto Boranga, un campione senza tempo nel calcio e un atleta fortissimo anche in questi anni da terza età, dove ha vinto il Mondiale master di salto in alto e altri tre ori nei Tricolori di categoria da over 75.



Boranga, qual è il ricordo della sua lunga carriera a cui è più legato?

«Cesena Juventus 2-1, che è anche il titolo del libro che sto scrivendo e che presenterò ad aprile. Era il 1976, fu un'impresa miracolosa».

Come andò?

«La cosa curiosa fu che in molti tra i cesenati erano juventini. Dopo il primo gol della Juve ci fu un'ovazione del pubblico tale che mi chiesi: ma sono a Cesena o sono a Torino?».

E poi?

«Tra il primo e il secondo tempo mister Marchioro ci convinse che se avessimo dato tutto, qualcosa sarebbe successo, era come Mourinho, e aveva ragione. Fu un giorno indimenticabile anche perché era il 21 marzo, il compleanno di mia moglie».

Avrebbe potuto giocare in club anche più grandi?

«Il Milan mi voleva, Rocco mi cercò e mi disse: Ma tu sei pazzo a perdere tempo a studiare».

Essere stato un calciatore studente ha creato problemi nella sua carriera?

«Sì. Il Milan capì che non avrei dato la piena disponibilità perché studiavo medicina. In quegli anni andavo a dare gli esami».

Chi è il calciatore più forte che le ha segnato?

«Gigi Riva. Era il più cattivo e determinato. Pensava solo a fare gol, gli avversari li calpestava. Come lui non ce ne sono stati più. Forse Icardi, ma senza Wanda Nara».

Come fa a mantenersi così in forma a quasi 77 anni?

«Sono vegetariano, seguo una dieta rigorosa e mi alleno ogni giorno».

Come CR7. Anche lui cura la forma fisica in modo maniacale, non nota delle somiglianze tra di voi?

«Sono un perfezionista come lui, e lo sono stato prima di lui».

Tornerà di nuovo tra i pali quest'anno?

«Ad aprile o maggio arriverà qualche sorpresa probabilmente».

Quando appenderà le scarpe al chiodo?

«Il giorno prima di morire, forse».



