Streaming in live: Mario Mella, technology director di Dazn Italia: «Tecnologia ottimale, bastano pochi accorgimenti»

Mario Mella, Technology Director di DAZN Italia, il live streaming ha bisogno di importanti risorse tecnologiche per funzionare al meglio. Che interventi ha fatto DAZN sulla connettività?

«Al fischio d'inizio di una partita, il traffico dati delle connessioni aumenta del 40% in pochi secondi, numeri che bisogna gestire con nuove tecnologie per evitare di ingolfare la rete. DAZN ha introdotto un cambiamento da considerarsi epocale, non solo grazie al lavoro fatto sull'infrastruttura già esistente arrivando a triplicarne la performance, ma anche grazie all'introduzione della DAZN Edge, una nuova tecnologia studiata per distribuire sul territorio nazionale il traffico in maniera ottimale durante i picchi di connessioni».

Sport e calcio, tutti pazzi per lo streaming in live



Investimenti fatti anche per una visione in alta definizione?

«DAZN ha introdotto il profilo Full HD a 1080p sulle partite di Serie A, in favore dei possessori di smart TV e set-top box, con l'obiettivo di migliorare la qualità delle immagini. Lo stream Full HD è un pieno 1080p, migliore sulla carta del 1080i, perché in ogni fotogramma trasmette contemporaneamente tutte le linee dell'immagine».



Streaming on-demand e live streaming. Che differenze ci sono?

«Chi offre servizi di streaming on demand può preparare prima i diversi file dedicati al contenuto da far vedere e può anche preparare diverse versioni dello stesso file a seconda del tipo di utilizzo; se viene visto sulla TV o su uno smartphone, se viene visualizzato con una connessione veloce o lenta. Il live streaming è un file che viene creato sul momento, pochi istanti prima di essere inviato agli utenti. Diciamo l'on-demand è utilizzato per serie e film, il secondo è adatto a DAZN il contenuto è live e deve raggiungere le case nel minor tempo possibile».



Come vedere al meglio un evento in live streaming?

«Verificare la velocità della propria connessione con uno speed test e il numero di dispositivi collegati alla stessa rete, installare tutti gli aggiornamenti dell'app proposti da DAZN e ricordarsi quelli dei sistemi operativi dei dispositivi. Suggeriamo di verificare che il proprio wi-fi sia di ultimissima generazione ed eventualmente chiedere al proprio operatore di sostituirlo». (P. Tra.)

