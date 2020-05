Inter, Cavani e Aubameyang per il dopo Lautaro Martinez

Inter, Cavani e Aubameyang per... dimenticare El Toro. Con Lautaro Martinez sempre più in orbita Barcellona e vicino al fatidico sì blaugrana anche per i presidenti di Racing e Liniers, sue ex squadre e parti in causa (detengono entrambe una percentuale su una futura rivendita dell'Inter) nel possibile trasferimento del 22enne di Bahia Blanca al corte di Lionel Messi, in viale Liberazione si accelera anche per gli eventuali sostituti dell'argentino, con due nomi su tutti: Edinson Cavani e Pierre-Emerick Aubameyang. Un'accoppiata di bomber d'esperienza (33 anni l'uruguagio, 30 il franco-gabonese) per un giovane talento in rampa di lancio, ad un passo dal Barça. «La mia sensazione è che l'acquisto del Barcellona sia praticamente chiuso - ha dichiarato Carlos Pablo, numero 1 del Liniers, primo team del Toro -. Potremo fare tante cose con i soldi che guadagneremo dalla sua cessione».

E stesso discorso per Victor Blanco, presidente del Racing di Avellaneda. «Qualunque sia la cifra che incasseremo, sarà la benvenuta - ha sottolineato -. Anch'io ho la sensazione che la cessione di Lautaro sia molto vicina a concretizzarsi». I contatti sull'asse Milano-Barcellona sono infatti costanti. E i temi all'ordine del giorno sono le contropartite da inserire nell'operazione per arrivare a una quadra tra società, tenuto conto dei 111 milioni di clausola rescissoria di Lautaro e di una richiesta di 80 cash, e non trattabili, già recapitata dall'Inter alla dirigenza blaugrana. A completare il pacchetto per Lautaro, potrebbero essere Junior Firpo, esterno sinistro classe '96, molto apprezzato da Conte, e Samuel Umtiti, centrale di difesa sui 25-30 milioni di valutazione, mancino di piede (come Jan Vertonghen, a lungo nel mirino di Marotta e non a caso congelato nelle ultime settimane) e un'ottima alternativa a Bastoni. Fuori dai giochi invece Arturo Vidal, ipervalutato dal Barça. E quasi mollato da Marotta e Conte per far spazio a Sandro Tonali (50 milioni), il vero obiettivo in mediana. Per Cavani invece accelerata nelle ultime ore, con proposta d'ingaggio già inoltrata agli agenti del Matador, in regime di svincolo, e pari a 7,5 milioni a stagione più bonus (personali e di squadra) per i prossimi 3 anni. Quindi Aubameyang, l'acquisto di peso (60-70 milioni la valutazione dell'Arsenal), e in pole-position su Timo Werner per il nuovo attacco dell'Inter. Ultimo aggiornamento: Domenica 24 Maggio 2020, 18:13



