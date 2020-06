Rigorosamente Lazio: prima in Europa con i tiri dal dischetto

Secondo uno studio del Cies il campionato italiano di calcio è quello in cui vengono assegnati più calci di rigore e questa speciale classifica è comandata dalla Lazio se si prendono in considerazione le prime cinque leghe europee e analizzando le ultime tre stagioni: dal 2017 ad oggi i biancocelesti hanno ottenuto 31 calci di rigore, uno ogni 296'.

Segue il Paris Saint-Germain mentre la prima delle italiane è la Sampdoria (al terzo posto) seguita dalla Juventus (al settimo posto) e dall'Inter (al decimo). A fare la parte del leone in casa Lazio in questi tre anni è stato Immobile che nelle ultime tre stagioni ha tirato in totale ben 30 calci di rigore (con 24 reti): nell'attuale campionato, ancora da completare, la punta ha tirato ben 13 penalty segnandone 11, in Serie A su undici rigori ne ha sbagliato uno solo in campionato contro la Juve all'Olimpico gara che la Lazio vinse comunque 3-1. Il Cies ha preso in esame i campionati di Inghilterra, Spagna, Germania, Italia e Francia. In Serie A si concedono più rigori di tutti, 367, in pratica uno ogni 249’.

Dopo ecco la Ligue 1 con 357 rigori (uno ogni 262’) e poi la Liga con 346 penalty (uno ogni 268’). Staccate Bundesliga e Premier League, rispettivamente con 247 rigori.

Nel resto d’Europa, dove la Serie A è sesta in assoluto, al comando c’è l’Ekstraklasa, la prima divisione polacca, con un rigore ogni 230’, seguita dalla lega ucraina (231’) e da quella serba (233’). Il campionato dove si fischiano meno rigori è quello norvegese con uno ogni 389’. Ultimo aggiornamento: Lunedì 15 Giugno 2020, 17:21



