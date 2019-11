La Roma è in vendita: Dan Friedkin mira a diventare l’azionista di maggioranza

Mercoledì 20 Novembre 2019, 09:50

© RIPRODUZIONE RISERVATA

. A certificarlo unche viene proposto e fatto visionare a investitori internazionali per convincerli ad acquistare le quote del club giallorosso. Il primo ad interessarsi seriamente è stato. Emissari del gruppo texano, che distribuisce il marchio Toyota in esclusiva in cinque stati americani, sono sbarcati nella Capitale qualche giorno fa e si sono incontrati presso lo Studio Tonucci, che da sempre assistein Italia, con dei rappresentanti del club giallorosso.. Già da alcuni mesi Goldman Sachs stava offrendo agli investitori sul mercato internazionale la possibilità di entrare nella società giallorossa: la banca d'affari ha preparato un documento di presentazione sulla Roma, che in gergo economico viene definito un "teaser", nel quale si parla di "rara opportunità di possedere e controllare uno dei più prestigiosi club calcistici, sinonimo della città di Roma".è assistito dalla banca d'affari Jp Morgan che ha risposto nelle settimane scorse all'offerta di Goldman Sachs, manifestando un potenziale interesse. I texani coinvolgerebbero la holding "Friedkin Companies Inc." per acquistare le quote del club e si sono già mossi per avviare la due diligence sui conti dell'As Roma Spv Llc, controllante con sede nel Delawara dell'As Roma, attraverso la holding Neep costituita in Italia da Pallotta & Co.