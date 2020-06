Lazio, i tre dubbi di Inzaghi in vista di Bergamo

Manca ormai meno di una settimana all'inizio del campionato ed in casa Lazio il tecnico Simone Inzaghi inizia ad avere le idee più chiare su quale potrebbe essere l'undici titolare da schierare. Quasi certo il forfait in difesa di Luiz Felipe che anche stamani ha disertato la seduta di allenamento a causa di un'elongazione dell’adduttore rimediata sabato in allenamento.

Al suo posto l'allenatore biancoceleste medita di schierare Patric che invece gode di ottima salute e in questi giorni a Formello sta mostrando grande voglia di tornare in campo. Altro giocatore a forte rischio è Marusic, che era il prescelto per sostituire il lungodegente Lulic: ha fastidio al flessore e l'assenza all'allenamento di stamani sta facendo vertiginosamente salire le quotazioni di Jony che, prima dello stop per il Covid, aveva giocato ben quattro gare da titolare contro Parma, Inter, Genoa e Bologna, tra l'altro tutte e quattro vinte dalla Lazio che si era rilanciata a ridosso della Juventus capolista.

Ancora da valutare Lucas Leiva, che dopo la pulizia al ginocchio la scorsa settimana ha forzato troppo ed è stato costretto a fermarsi per un forte dolore. Niente di grave il brasiliano stamani si è regolarmente allenato ma dovrà essere valutato giorno dopo giorno e solo a 24 ore dal match contro l'Atalanta deciderà se scendere in campo dall'inizio. Ballottaggio in attacco per decidere chi sarà al fianco di Ciro Immobile: al momento è in vantaggio Caicedo ma è ancora presto per capire chi sarà il prescelto. Ultimo aggiornamento: Mercoledì 17 Giugno 2020, 16:56



