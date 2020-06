Lazio, Inzaghi alle prese con qualche acciaccato

Domenica di riposo per la Lazio da domani inizia una settimana fondamentale per i biancocelesti in vista della sfida del 24 giugno a Bergamo contro l'Atalanta. Ieri prime prove con la prima sfida Formello 11 contro 11, in settimana Inzaghi inizierà le prove generali per decidere l'undici titolare da schierare contro la formazione di Gasperini. Certa l'indisponibilità di capitan Lulic, che ancora non si è ripreso dopo le complicazioni post intervento alla caviglia e i cui tempi di recupero ad oggi sono incerti, a tenere in apprensione l'allenatore ci sono anche le condizioni di Lucas Leiva. Il brasiliano, reduce da un intervento di pulizia al ginocchio, continua a lavorare a parte e di comune accordo con lo staff medico ha deciso di non forzare.

La sua presenza non sembra in dubbio ma le tante gare ravvicinate che attendono i biancocelesti impongono massima cautela ed il tecnico pensa anche alle alternativa Cataldi che però è stato fermato a scopo precauzionale per un lieve affaticamento muscolare. Come se non bastasse Luiz Felipe ieri ha interrotto la seduta per un fastidio al polpaccio: dovrebbe trattarsi solo di un indurimento ma vale il discorso fatto per i suoi compagni, domani alla ripresa i ogni caso tutto sarà molto più chiaro.

Per il resto sono tutti abili e arruolabili, con Marusic pronto ad alternarsi sulla fascia sinistra insieme a Jony per sostituire Lulic, mentre in avanti Caicedo e Correa lottano per il posto al fianco di Immobile che ha non vede l'ora di tornare in campo per confermare di essere il miglior capocannoniere della Serie A. Nell'ottica delle tante gare ogni tre giorni per la Lazio mai come in questo momento sarà fondamentale ricorrere alle cinque sostituzioni, novità di questo finale di stagione che potrebbe risultare decisiva nella lotta per lo scudetto. Ultimo aggiornamento: Domenica 14 Giugno 2020, 19:40



