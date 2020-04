Douglas Costa:«Juve, non vedo l'ora di tornare, giocare e vincere»

E' ancora una Juventus “spezzatino”, nel senso che dei nove stranieri, solo Pjanic è già tornato alla base, gli altri 8 sono in giro per il mondo. Compreso quel Douglas Costa che sui social, dal Brasile, ha proclamato il proprio amore per la Signoraa, con tanto di dichiarzione:«Non vedo l'ora di tornare, giocare e di vincere, naturalmente».

Da club bianconero fanno sapere che non c'è anora una data prestabilita per gli stranieri per tornare all'ombra della Mole. Detto che tutti, tranne Cristiano Ronaldo e Higuain, dovrebbero rientrare nei prossimi giorni. CR7 si divide tra casa e allenamenti personalizzati nella sua Madeira, mentre il Pipita dall'Argentina, in rotta di collsione con la Juve, non ha nessuna intenzione di rimettere piede in Italia. Probabilmente si andrà verso la rescissione consensuale (?) con una anno di anticipo rispetto alla scadenza naturale del contratto, fissata nel 2021.

A proposito del caso-Higuain, il club bianconero si limita a osservare le eventuali mosse dell'attaccante, ma non c'è astata alcuna smentita juventina sulla querelle con Gonzalo.

Restando in tema attaccanti, le ultime voci di mercato, indicano che potrebbe esserci uno scambio con il Napoli: Bernardeschi (poco utilizzato) all'ombra del Vesuvio e Milik alla corte di Maurizio Sarri. Per il momento radiomercato non dà altre indicazioni sul possibile affare tra la Juve e i partenopei. Ultimo aggiornamento: Giovedì 23 Aprile 2020, 16:55



