Milinkovic Savic: «Scudetto? Lazio, dobbiamo provarci e crederci»

Il conto alla rovescia è iniziato. A Formello si contano i giorni in vista della ripresa del campionato per inseguire il sogno scudetto. «Sono arrivati nuovi ordini dall'alto. Abbiamo il dovere di provarci. A qualunque costo», il messaggio postato su Instagram da Sergej Milinkovic che la dice lunga sul clima che si respira al centro sportivo biancoceleste. Al diavolo la prudenza, la parola scudetto non è più tabù dalle parti di Formello, il centrocampista serbo lancia la sfida alla Juventus, già battuta due volte in questa stagione prima in campionato e poi in Supercoppa Italiana, e lo fa in maniera diretta.

Dopo la domenica di riposo intanto è ripresa la preparazione, il tecnico Inzaghi, che sabato ha fatto svolgere per la prima volta una partitella in famiglia 11 contro 11, inizierà ad aumentare i carichi di lavoro per cercare di far arrivare la squadra al meglio alla sfida del 24 giugno a Bergamo contro l'Atalanta che segnerà la ripartenza per la Lazio.

Questo lunedì intanto è iniziato con una buona notizia per l'allenatore biancoceleste che ha potuto riabbracciare sia Leiva che Cataldi, nei giorni scorsi costretti a lavorare a parte per qualche acciacco: il brasiliano, che lamentava fastidi al ginocchio operato ha preso parte all'amichevole in famiglia segnando anche un gol mentre l'italiano aveva solo un leggero affaticamento. Ancora a riposo invece Luiz Felipe, André Anderson e Marusic a preoccupare è soprattutto il difensore brasiliano che ha una lieve contrattura al polpaccio. Verrà tenuto ancora a riposo per evitare che il problema possa diventare più grave. Ultimo aggiornamento: Lunedì 15 Giugno 2020, 17:46



