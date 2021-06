La Juve non vuole cedere De Ligt. Ma il Barça è in pressing costante. Demiral verso l'addio: Atalanta o Premier

Sono pochissimi gli incedibili della Juventus. Uno di questi è sicuramente De Ligt. Ecco perché il pressing del Barcellona sul difensore sembra fine a sé stesso. I blaugrana non si arrendono: dopo averlo perso in volata nell’estate 2019, quando l’olandese preferì la proposta bianconera, preparano un nuovo affondo. Alla Continassa sarebbe infatti in arrivo una ricca offerta dal club catalano che però con ogni probabilità verrà rispedita cortesemente al mittente. La Juve non vuole infatti prendere in considerazione la cessione di De Ligt, il punto fermo della retroguardia di Allegri che al suo fianco alternerà Bonucci e Chiellini.

Della possibile partenza dell’ex capitano dell’Ajax se ne riparlerà eventualmente nell’estate del 2022, quando scatterà la clausola rescissoria da 125 milioni (a salire negli anni successivi) prevista dal suo ricco contratto con i bianconeri. De Ligt, assente in Olanda-Ucraina per un fastidio muscolare, domani esordirà a Euro 2021 contro l’Austria: «Matthijs? Giocherà - ha confermato il tecnico De Boer -. Posso capire che non ami agire al centro-sinistra della linea arretrata a tre, ma se servirà dovrà farlo». Se De Ligt è incedibile non si può dire altrettanto per Demiral, lui invece in vetrina: dopo alcuni club inglesi si è fatta sotto anche l’Atalanta. Per l’eventuale sostituzione la Juve segue soprattutto il viola Milenkovic, mentre per il ruolo di terzino sinistro di scorta sono in rialzo le quotazioni di Bakker, altro giovane olandese (del Psg) rappresentato dall’agente Raiola proprio come De Ligt.

Ultimo aggiornamento: Mercoledì 16 Giugno 2021, 18:56

