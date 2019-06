La Notte dei Re va in scena al Foro Italico: Figo batte Totti 17-11

Si è svolta al centrale del tennis nel Parco del Foro Italico “La Notte dei Re”, una serata di beneficenza organizzata da Francesco Totti (autore di 4 gol) e Luis Figo. I due campioni si sono sfidati in una partita di calcio a 6 con le sponde terminata 17-11 a favore del centrocampista portoghese. A termine della gara il dirigente giallorosso ha glissato su chi allenerà la Roma: «Lo saprete tra poco. La serata è andata bene, felici del pubblico che è venuto per un evento benefico. Giocando in casa sono abbastanza abituato ai cori, ma avrei preferito vincere. Adesso lanciamo la sfida per la rivincita a Madrid. A giugno 2020 chiamerò Del Piero o Schevcenko».



Tra le tante stelle in campo Cassano, Pirlo, Julio Cesar, Peruzzi, Materazzi, Seedorf, Stankovic, Chivu, Boban, Hierro e Kluivert. Non solo campioni del calcio, ma anche tanti vip in tribuna ed esponenti politici come il sottosegretario alla Presidenza del consiglio Simone Valente: «Totti è un’icona per la città e per l’Italia», le sue parole a pochi minuti dal fischio d’inizio. Presente anche il centrocampista dell’Inter Radja Nainggolan e la campionessa paralimpica Bebe Vio, ma anche cantanti e personaggi dello spettacolo da Dolce Nera a Elodie passando per Briga e Tommaso Paradiso.



A due ore dal match Francesco Totti è stato protagonista di una partita di paddle assieme agli ex compagni Candela e Aquilani, ad assistere oltre a centinaia di appassionati, bambini e famiglie, oltre alla moglie dell’ex numero 10 Ilary Blasi e i figli Cristian, Isabel e Chanel. Domenica 2 Giugno 2019, 23:20







