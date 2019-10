Jessica, la moglie di Ciro Immobile, guarda la partita della Lazio e fa il pieno di like: «Mannaggia a te Ciro»

Sabato 19 Ottobre 2019, 20:54

Occhi puntati sula moglie didurante la partitaMentre il capione biancoceleste segnava due gol su rigore, la consorte guadagnava like suLa partita è finita 3-3 con il pareggio raggiunto al novantaduesimo proprio da Immobile.Le foto di Jessica in tribuna all’hanno conquistato i followers per il suo fisico e le forme da urlo, nonostante una recente gravidanza. Il pareggio in extremis è stato così emozionante che la donna ha scritto: «Quando rischi di sentirti male, mannaggia a te Ciro». ​Jessica e Ciro sono sposati dal 2014 e hanno tre bambini. La moglie dell'attaccante biancoceleste ha affermato in passato che avrebbe scelto di stare con Immobile anche se fosse stato un muratore: «L'amore non si compra. Lo seguo sempre, allo stadio ed anche in ritiro. Così abbiamo superato tutti i nostri momenti, quelli più belli e quelli meno piacevoli. Condivido con lui anche il prepartita. Già dal sabato sono agitata e mi addormento con la voglia di andare allo stadio o di vederlo in tv. Insieme a Ciro la mia vita è cambiata molto. Ci siamo conosciuti che eravamo due ragazzini, poi siamo cresciuti insieme. Abbiamo avuto la prima bambina dopo neanche un anno che ci siamo conosciuti. Da bambini che eravamo, siamo diventati adulti insieme».