La Juventus abbraccia Thiago Motta: Calafiori lontano, c'è Kiwior

di Timothy Ormezzano

Tutto fatto, Thiago Motta è il nuovo allenatore della Juventus. Firma fino al 2027, annuncio ufficiale e prime parole da bianconero del tecnico italo-brasiliano, che si è detto «davvero lieto di cominciare una nuova esperienza alla guida di un grande club come la Juventus» e ha assicurato «tutta la mia ambizione per tenere alti i colori bianconeri e rendere felici i tifosi». Tutto fatto anche per Di Gregorio, in arrivo dal Monza in prestito con riscatto obbligatorio da 18 milioni più 2 di bonus: si attende solo l'annuncio ufficiale. Vicinissima al traguardo anche l'operazione con l'Aston Villa per Douglas Luiz, prenotato per 20 milioni più McKennie e Iling-Junior.

Si complica invece la trattativa per Calafiori. Il difensore azzurro spinge per trasferirsi a Torino, ma il Bologna tiene duro, sperando di trattenere il difensore valutato addirittura 50 milioni (il 50% dell'incasso andrà al Basilea, il precedente club di Calafiori). E così il ds Giuntoli studia le alternative. Tra queste c'è Kiwior, allenato da Thiago Motta allo Spezia prima che il difensore polacco si trasferisse all'Arsenal.

Ultimo aggiornamento: Giovedì 13 Giugno 2024, 09:17

