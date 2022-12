La Juve sogna il grande ritorno di Marotta. Ipotesi Giovanni Rossi ds

di Timothy Ormezzano

Continua a tirare aria di rivoluzione, alla Juventus. Ma c'è anche chi fa il tifo per la restaurazione, sperando nel ritorno all'ovile di due grandi ex come Marotta e Conte. L'attuale ad nerazzurro lasciò la Signora nel 2018 per contrasti soprattutto con Agnelli e Paratici, ma i suoi rapporti con John Elkann restano ottimi.

Un rientro di Marotta alla Continassa è al momento una suggestione di complessa realizzazione. Stesso discorso per Conte, i cui frequenti passaggi a Torino dove ha sempre casa - fanno sognare i tifosi nostalgici: in caso di rottura con Allegri, l'ex capitano e tecnico sarebbe in cima alla lista dei sostituti. Tra i possibili cavalli di ritorno c'è anche Del Piero, al quale il presidente in pectore Ferrero ha proposto il ruolo di vicepresidente.



Ultimo aggiornamento: Martedì 13 Dicembre 2022, 08:41

