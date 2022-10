La Juve ha ritrovato il sorriso in trasferta dopo sei mesi. E Pogba torna in gruppo

di Timothy Ormezzano

Più della supremazia cittadina, quasi mai in discussione negli ultimi 27 anni in cui il Toro ha vinto un solo derby, la Juventus ha ritrovato la vittoria in trasferta. Il successo per 0-1 in casa dei cugini granata interrompe infatti un digiuno lontano dallo Stadium che per i bianconeri durava addirittura dal 25 aprile.

Un buon brodino, ma per lasciarsi definitivamente la crisi alle spalle serviranno altre risposte. Riecco anche Vlahovic, non il migliore di sempre ma comunque decisivo con la sua rete da tre punti.

Dusan, dopo la stracittadina, ha usato parole da leader («la Juve non molla e non mollerà mai») ed è andato a cena in un ristorante torinese con il ct della Nazionale serba Stojkovic e altri quattro connazionali: il bianconero Kostic e i granata Milinkovic-Savic, Lukic e Radonjic. Corsi e ricorsi storici. Nel 2015-16 la vittoria del derby diede il via a una cavalcata incredibile di 15 vittorie consecutive. La Juve riuscì a risalire dal 12° posto in classifica (a -11 dalla Roma) fino alla conquista del secondo scudetto della serie di Allegri. Anche allora si giocava a ottobre.



