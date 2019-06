La Coppa Italia in tour fa tappa a Torre Argentina a Roma

di Mario Monte

È sempre 15 maggio. La Lazio festeggia ancora la vittoria della Coppa Italia, che in queste settimane si è fatta ammirare dai tifosi in giro per gli store ufficiali biancocelesti e, questa volta, lo fa nella splendida cornice del centro di Roma. Magico scenario, l'Area Sacra di Largo di Torre Argentina. Tra cibo e buon vino, gli sponsor biancocelesti si sono dati appuntamento in un gala esclusivo per brindare nuovamente al successo ottenuto contro L'Atalanta. A organizzare l'evento è stato Alessandro Onorato, che nel suo locale ha riunito i partner più importanti della Lazio, con la partecipazione dello storico team manager biancoceleste Maurizio Manzini.



«È stato un grande successo per la squadra, ma anche per tutta la città dice l'organizzatore siamo felicissimi di poter festeggiare il trionfo biancoceleste in un luogo così importante per la storia di Roma, dove Giulio Cesare fu assassinato. Speriamo che questa Coppa Italia, la settima nella storia della società biancoceleste, possa essere di auspicio per il futuro». Venerdì 21 Giugno 2019, 05:01







