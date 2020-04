Suso:«Milan nel cuore. Sì, potevo finire all'Inter, ma sono rimasto»

Suso: ieri, oggi e domani. Se il calcio italiano si interroga su un futuro sempre più nebuloso, in Spagna si avvicina la settimana della ripresa degli allenamenti, prevista per lunedì 4 maggio. Tra quelli che ripartiranno c'è anche Suso, trasferitosi a Siviglia da gennaio, dopo una rormentata storia d'amore con il Milan, terminata tre mesi fa . «Per il campionato molto dipenderà dall'evoluzione del virus, credo che il governo voglia vedere come andranno le cose quando la gente tornerà a uscire».

L'ex rossonero è in attesa della seconda figlia (Bianca, che nascerà tra un mese) e aspetta di conoscere il suo destino: se il campionato venisse sospeso congelando la classifica, il Siviglia - terzo al momento dello stop - sarebbe qualificato in Champions League e il riscatto da 25 milioni sarebbe automatico. Ma Suso ha speso parole d'amore per la sua ex squadra: «Considero Milano la mia città, lì sono cresciuto e se sono diventato un grande giocatore è anche grazie al Milan. Qui in Spagna sono vicino alla famiglia, una situazione che da tanto tempo non vivevo. Sono legato anche ai tifosi milanisti: sin dal giorno del mio arrivo sono stati fenomenali con me, poi gli ultimi sei mesi non sono andati bene e questo mi è dispiaciuto. Non è bello che la gente dimentichi tutto quello che ho fatto prima: tra l'altro quello era un momento in cui tutto non andava bene, non solo io».

Altro Suso-pensiero: «Troppi allenatori cambiati al Milan. Con Montella mi sono trovato benissimo, ma pure con Gattuso, persona incredibile e carismatica. Giampaolo dal punto di vista didattico è fantastico. Ma il suo credo calcistico lo ha cancellato immediatamente, ovvero alla prima sconfitta». E noi specifichiano, ultima domenica di agosto, esordio in campionato: 1-0 a Udine, con il Milan che non ha fatto nemmeno un tiro in porta. Questa l'amara realtà per il popolo rossonero. Ultimo aggiornamento: Mercoledì 29 Aprile 2020, 18:45



