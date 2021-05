Pagelle Inter. Lukaku immenso, Brozovic al top, Vecino super

Inter-Roma 3-1: pagelle nerazzurre

RADU 6

Dopo il 2° tempo di sabato, il debutto da titolare. Con Mkhitaryan zero colpe sul gol e quasi ci arriva. Poi sicuro con l’armeno, fortunato con Dzeko (palo) e puntuale con Pellegrini.

D’AMBROSIO 5,5

Qualche responsabilità sul 2-1 di Mkhitaryan. In marcatura spesso e volentieri in apnea.

RANOCCHIA 6

Confermato centrale, questa volta sulle tracce di Dzeko, con cui fa pari e patta.

SKRINIAR 6,5

Costringe Pellegrini e Pedro a girare larghi, sicuro anche negli incroci con Dzeko. Al rientro e sul pezzo.

DARMIAN 6

Anche lui coinvolto nel 2-1 giallorosso di Mkhitaryan. In precedenza, l’assist del vantaggio per Brozovic. Dopo, spinta e sostanza. (32’ st Young ng)

VECINO 7

Sedicesimo marcatore della Banda Conte in campionato. Trova la prima rete in stagione con un piazzato su perfetta assistenza di Big Rom. Ne sfiora altri due. (14’ st Sensi 6,5: qualità aggiuntiva)

BROZOVIC 7

Al rientro dopo il pit-stop con la Samp e subito decisivo, spiazzando Fuzato per il gol del vantaggio. Bene anche in cabina di regia. Pile cariche.

BARELLA 6

Sottotraccia sul centro sinistra. Meglio quando ritorna a destra, a ricomporre il binario con Hakimi.

PERISIC 5,5

A corrente alternata e spesso a rincorrere Karsdorp in fascia. (14’ st Hakimi 6,5: l’assist del 3-1)

SANCHEZ 6,5

Partenza sprint e nel vivo del gioco. Suo l’innesco dell’ 1-0 di Brozovic, con un’imbucata per Darmian. Ko alla caviglia sinistra. (35’ pt Lautaro 5: ha un’occasione, la spreca; 32’ st Pinamonti ng)

LUKAKU 7,5

Fisicamente dominante. Con Mancini e Kumbulla non c’è match. Prima sforna l’appoggio al bacio l’appoggio per il raddoppio di Vecino, poi chiude il match col 3° gol, 28° in stagione.

CONTE 7

Quindicesima vittoria consecutiva tra le mura amiche, sedicesimo nerazzurro (Vecino) a segno in campionato. Se voleva migliorare i numeri… accontentato.

