Juventus e Chiesa: c'eravamo tanto... odiati

C’eravamo tanto odiati. Il passaggio di Chiesa dalla Fiorentina alla Juve, fatte le dovute proporzioni, riporta alla mente quello di Roberto Baggio nel 1990 dalle rive dell’Arno a quelle bianconere del Po, con i tifosi viola che arrivarono a minacciare fisicamente l’allora presidente Pontello.

Più recente il trasferimento nel 2009 di Felipe Melo, che successivamente rinnegò i bianconeri: «Ho imparato dai tifosi viola a odiare la Juve». La tradizione, insomma, si rinnova. Tra rabbia e prese in giro. Chiesa segue le orme di Bernardeschi, calamitando le stesse accuse di alto tradimento alla maglia e alla città di Firenze. Che non perdona.

Il neobianconero insultato nella giornata di lunedì all’uscita dall’Istituto Fanfani è il soggetto sottinteso di uno striscione esposto ieri dai tifosi della Fiorentina nei pressi dello stadio Franchi: «Tradire chi ti ha cresciuto e protetto è la più grande mancanza di rispetto. Firenze non è più casa tua... Infame».

Ad aggiungere veleno al veleno ci ha pensato il ds viola Pradè: «L’amore non era corrisposto, e per noi è stata un’operazione intelligente, sia a livello economico che sportivo. Sono contento che ci siamo tolti questo peso. Commisso avrebbe tenuto Federico, ma non c’erano i presupposti. Per il papà-agente Enrico non siamo mai stati un’opzione per il futuro di Federico».

Se da un lato si può capire la grande delusione dei tifosi, specie quelli romantici che rimpiangono i tempi in cui esistevano i giocatori-bandiera, bisogna anche comprendere la voglia di crescere di un giovane professionista come il nuovo numero 22 bianconero.

Ieri intanto la Juve ha presentato la lista Champions. L’unico escluso è quel Khedira che ha rifiutato ogni proposta di rescissione contrattuale. Anche in questo caso, la tradizione si rinnova. Nel recente passato la stessa sorte era toccato ai vari Lemina, Lichtsteiner (due volte), Asamoah, Emre Can e Mandzukic.

Infine per Juve-Napoli serve un supplemento di indagine: come previsto, il giudice sportivo Mastrandrea ha bisogno di altro tempo per decidere l’esito della partita non disputata domenica allo Stadium.

