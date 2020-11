Agnelli: «Juve, torniamo a comandare, dimostriamo di essere ancora i più forti»

«Dimostriamo ancora una volta cosa significa essere della Juve. Dimostriamo ancora una volta di essere i più forti». La richiesta, forte e chiara, arriva dal presidente Agnelli a margine della presentazione del francobollo emesso dalle Poste Italiane, per celebrare i bianconeri campioni d’Italia 2019-20. C’è chi colleziona francobolli e chi tricolori.

E dopo nove titoli consecutivi ha una voglia matta di fare cifra tonda. Come prima, più di prima. Perché, prosegue Agnelli, «riscrivere la storia e superare se stessi è diventata da ben nove anni una piacevole abitudine».

Il numero uno del club bianconero è tornato sull’ultima stagione «contraddistinta da una terribile epidemia che ha sconvolto il mondo, costringendo i nostri campioni a uno sforzo supplementare per mantenere l’egemonia in serie A». Poi, in merito agli obiettivi futuri: «Nuove sfide ci attendono, siamo certi di arrivare pronti e fiduciosi grazie alla passione e alla determinazione».

Servirà molta determinazione per affrontare il prossimo tour de force di 10 partite in 30 giorni. La difesa è in emergenza: allo stop per un mese di Chiellini si è aggiunto l’infortunio di Bonucci, out per 15 giorni. Coperta corta anche a centrocampo: Ramsey è quasi sicuramente fuori uso per la ripresa, Chiesa e Rabiot sono acciaccati e i sudamericani Arthur e Bentancur rischiano di tornare a lavorare alla Continassa soltanto venerdì.

E cioè alla vigilia della sfida allo Stadium contro il Cagliari, che inaugura una striscia di partite da vincere se ben sei delle prossime sette rivali in campionato della Juve sono nella colonna destra della classifica (tutte tranne l’Atalanta).

Intanto l’ex Higuain, intervistato da ESPN, ha elencato i migliori attaccanti del mondo: «Adesso direi Lewandowski, Haaland e Benzema. Ma nella storia recente abbiamo avuto altri campioni come Suarez, Cavani e David Villa».

C’è spazio anche per Messi («è magico, gli viene tutto in modo naturale, Leo è nato così») e per Ronaldo, ma non Cristiano: «Il migliore è il Fenomeno. Ho sempre voluto essere come lui, ho cercato di copiarlo». Dal Pipita una dura stoccata a a CR7.

