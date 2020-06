Pioli: «Milan, crediamoci. Possiamo farcela con la Juve»

Ci siamo, si torna in campo. Il Milan lo fa per vincere, per arrivare in finale di Coppa Italia. Una partita vera contro i più forti, la Juventus. Una partita che il Diavolo si può permettere di non vincere allo Stadium, basta non perdere. È sufficiente pareggiarla, anche 1-1 per arrivare ai rigori e incrociare le dita.

Ad Ancelotti e a Montella è andata sempre bene, chissà a Pioli. Anche se vincere non è fondamentale, non sarebbe male considerato che il Milan è 35 anni che non ci riesce con i bianconeri in Coppa Italia.

Dal 1995: da allora in 13 sfide totali, 8 successi bianconeri e 5 pareggi. Otto invece le occasioni in cui il Milan ha pareggiato la gara di andata della semifinale in casa con 5 successive eliminazioni e tre accessi alla finalissima.

I numeri sono contro i rossoneri. Ma Pioli è fiducioso: «La Juve l’abbiamo affrontata due volte. Sono state sempre gare difficili anche per loro. Siamo usciti dal campo sempre con qualche rimpianto. A Torino abbiamo le qualità per giocarcela. Tutti abbiamo voglia di passare il turno, ci proveremo». Bisogna provarci perché «il nostro obiettivo è riportare il Milan in Europa e abbiamo due strade per farlo: il campionato e la Coppa Italia».

Formazione. Alle assenze per squalifica di Theo, Castillejo e Ibrahimovic (problema anche al polpaccio) si aggiunge quella di Musacchio fuori per una infiammazione alla caviglia sinistra. Undici confermato con Calabria a sinistra, con Calhanoglu e Paquetà in aiuto di Rebic. Panchina confermata per Leao. Inevitabile parlare del confronto con la società a due giorni da una sfida decisiva «È servito. Quando ci si parla è sempre la cosa migliore da fare, anche se si hanno opinioni diverse». Come ribadito anche da Gazidis il futuro di Pioli si decide in campo. Niente di nuovo per lui. «Difficilmente, a 14 gare dalla fine della stagione sapevo già il mio futuro. Ho un solo obiettivo in testa: dare il massimo e ottenere il massimo da questa stagione».



