Virdis: «Inter e Juve con più qualità, ma questo Milan dà gusto al campionato»

Nella sua vita Pietro Paolo Virdis ha saputo regalare gusto non solo con il calcio. Non a caso “Il Gusto di Virdis” è il nome del ristorante-enoteca che da anni gestisce a Milano. Un piccolo angolo di Sardegna (e non solo) all’ombra della Madonnina. L’ex bomber sa benissimo poi cosa sia il gusto del gol: 167 in carriera tra Nuorese, Cagliari, Juventus, Udinese, Milan e Lecce. Ha conquistato tre scudetti, due con la Juve di Trapattoni e uno con il Milan di Sacchi, nel quale ha vinto anche una Coppa dei Campioni. È stato capocannoniere in serie A nel 1987, anno del primo trionfo del Napoli di Maradona. Punito però da una doppietta dello stesso Virdis nell’allora San Paolo il 1° maggio 1988, in un 2-3 decisivo nell’assegnazione al Diavolo del tricolore.

Virdis, cosa le dà gusto in questo campionato?

«Soprattutto il Milan. Anche inaspettatamente. Nonostante le assenze e le difficoltà sta mostrando grande forza. I suoi giovani sono cresciuti tanto. La squadra è maturata attorno alla saggezza di Pioli e al carisma di Ibrahimovic, che ha saputo dare sicurezza a tutti».

Il Milan può vincere lo scudetto?

«Perché no, soprattutto se a gennaio riuscisse a puntellare la rosa per non trovarsi “scoperto”, come sta capitando. È logico che il Milan non troverà un altro Ibrahimovic, ma potrà rinforzarsi».

Ritiene i rossoneri più forti di Juventus e Inter?

«Alla Juventus bisogna dare tempo, con il nuovo allenatore. Ha avuto delle difficoltà, degli alti e bassi, ma credo si stia riprendendo e stia cominciando a pedalare. Anche l’Inter ha grandi individualità, ha investito molto sul mercato. Come singoli e come organico Juventus e Inter sembrano favorite, però il Milan ora è davanti. È una sorpresa, ma è significativo».

Lei è stato capocannoniere in A. Il prossimo titolo potrebbe essere dedicato a Paolo Rossi...

«Ci siamo incrociati alla Juventus, nella stagione 1981-82, quando giocò le ultime partite (al rientro dalla squalifica per il calcioscommesse, ndr). Poi ci ritrovammo al Milan. Per ciò che ha rappresentato per l’Italia intera, Paolo merita di certo un riconoscimento importante».

La pandemia ha sconvolto, tra le tante cose, il 2020 del calcio e di chi come lei fa attività di ristorazione...

«È un momento difficile, ci adeguiamo alle regole e cerchiamo di fare del nostro meglio. Diamo da mangiare a pranzo, si possono acquistare cesti e del buon vino. Cerchiamo anche di fare un po’ di regalistica. Non posso che ringraziare tutti coloro che sono stati amorevoli con noi».

