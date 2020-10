Gianni Di Marzio: «L'Inter è da scudetto, il Milan da Champions»

Con il colpo Federico Chiesa alla Juventus si é chiuso il calciomercato della serie A. Facciamo il punto con Gianni Di Marzio, talent scout del calcio internazionale e uno dei più grandi esperti in Italia.

L’Inter ha chiuso con l’arrivo di Darmian. Ora Conte non ha più scuse, ha una rosa per puntare allo scudetto.

«Ora Conte può dirsi soddisfatto perché Zhang gli ha costruito una corazzata. È rimasto Nainggolan, che insieme a Vidal è un “animale da campo”. E non è partito uno dei calciatori più ambiti a livello europeo, Lautaro Martinez, questo è davvero un grande colpo. Inoltre, non è stato venduto Skriniar e l’Inter ha fatto bene a tenerlo. Insomma, la squadra adesso parte davanti a tutti nella lotta per lo scudetto, al pari della Juve. Deve solo trovare gli equilibri giusti».

Anche Eriksen è rimasto in nerazzurro.

«Onestamente, non credo che la sua conferma l’abbia voluta Conte. Il danese é molto forte sia sul piano tecnico sia come qualità individuali, ma non ha corsa. E questo nel calcio di Conte è un problema. Nel 3-5-2 dell’Inter è inutile, può essere solo l’uomo decisivo per gli ultimi sprazzi di gara».

Il Milan, intanto, vola in campionato. Pensa sia stata costruita una rosa all’altezza?

«Sarà fondamentale in difesa recuperare Romagnoli e Musacchio, per il resto é stata costruita una buona squadra e molto giovane, attorno a un fuoriclasse come Ibrahimovic. Bene anche l’arrivo di Brahim Diaz. E credo che ora il Milan possa ambire a un posto in Champions League».

La Juve ha chiuso col botto, prendendo Chiesa.

«È stato un ottimo mercato per i bianconeri, l’ex viola é capace di ricoprire più ruoli, anche se lo vedo più alto a destra, rispetto a come gioca oggi. Con Cuadrado può creare un mix perfetto. E poi c’è Arthur in regia che conosco da quando era giovanissimo e può fare molto bene».

Il mercato di Roma e Lazio non ha lasciato il segno.

«Almeno, se resta Smalling e con Dzeko confermato, i giallorossi non potranno lamentarsi. Dalla Lazio mi aspettavo di più, visto che ha l’impegno di Champions, non solo dal punto di vista qualitativo ma anche quantitativo».

E del Napoli a lei caro cosa pensa?

«Con Bakayoko ha messo a posto il centrocampo, non è partito Koulibaly, quindi può rientrare senza dubbio nella lotta scudetto».

Chi si è mosso meglio in questo mercato appena concluso?

«Di sicuro l'Atalanta. Ha preso ottimi prospetti e portato a casa anche 30 milioni con la cessione di Castagne».



