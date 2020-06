Juary: «L'Inter di Conte in corsa per lo scudetto»

In Italia per il progetto Academy Santos Futebol Clube Italia, Juary è legatissimo alla nostra serie A. Classe 1959, il brasiliano ha giocato con le casacche di Avellino, Inter, Ascoli e Cremonese.

Juary ad Avellino nel 1980, quando c’è stata la riapertura delle frontiere agli stranieri. Sono passati 40 anni, sembra ieri: cosa ricorda?

«Già, me l’hanno detto mentre ero sull’aereo. Stavo tornando in Brasile per le vacanze ma mi sono ritrovato ad Avellino, in Italia. Così è iniziata la mia avventura in seie A, la mia seconda casa».

Ha giocato anche nell’Inter per una stagione.

«Sì, nll’82-83. Arrivavo dall’Avellino ed ero un po’ intimorito davanti a tanti campioni come Bordon, Collovati, Oriali, Altobelli e quel Beccalossi che è il giocatore italiano più brasiliano che abbia mai visto. Potevo fare di più ma sono cresciuto come uomo».Lei è famoso anche per il “giro attorno della bandierina”, vero?

«Non l’ho studiata, è venuta per caso. Se la ricordano tutti. A volte vorrei essere citato più per quello che ho fatto in campo e non per la mia esultanza particolare».

La serie A è ricominciata, come vede l’Inter?

«Beh, la squadra di Conte è in corsa per lo scudetto. Vedo un’Ìnter tonica. Soprattutto nella prima ora di gioco ha sempre fatto benissimo. La Juventus è ancora la favorita, ma l’Inter non è tagliata fuori dal discorso».

Conte è un allenatore molto concentrato sull’obiettivo, giusto?

«È bravo, sa come farsi sentire dai suoi giocatori. Io ne ho avuti tanti che sapevano comunicare al gruppo. Mi ricordo benissimo di Mazzone ai tempi dell’Ascoli. Davvero un grande… Conte sa farsi capire».

Dopo la Samp, per l'Inter domani c’è il Sassuolo di De Zerbi…

«Mi piace. Ci sono tanti bravi giovani allenatori in Italia. Io dico sempre che è importante, oltre a insegnare la tattica, portare allegria nel gioco. Bisogna avere idee nuove, sempre».

